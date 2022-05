Si vota in Libano, e non si sa bene cosa aspettarsi (Di domenica 15 maggio 2022) Sono le prime elezioni dopo le grandi proteste degli anni scorsi, ma l'opposizione è divisa e c'è grande incertezza sulle alleanze Leggi su ilpost (Di domenica 15 maggio 2022) Sono le prime elezioni dopo le grandi proteste degli anni scorsi, ma l'opposizione è divisa e c'è grande incertezza sulle alleanze

