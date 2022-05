Si è portato avanti La bordata di Dagospia contro Zelensky | quel sospetto sul premier ucraino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 maggio 2022) Agli Eurovision 2022, la cui finalissima si è svolta a Torino (condotta da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan) ha vinto la band ucraina Kalush Orchestra con il brano Stefania. Vittoria spinta soprattutto dal televoto. Vittoria dal fortissimo sapore simbolico, con l'Ucraina vittima da ormai 81 giorni dell'invasione della Russia di Vladimir Putin. Una vittoria che però, forse, sul campo non era meritatissima. Una tesi chesembra condividere, almeno giudicando dal ferocissimo titolo con cui rilancia la vicenda. Si legge infatti sul sito diretto da Roberto D'Agostino: "Potevamo anche non vederla la finale degli Eurovision. Come da copione hanno vinto gli ucraini della Kalush Orchestra, che hannosul palco i colori del loro paese, rischiando di essere squalificati per aver urlato: Salvate Azovstal". Ma non solo, Dago ...