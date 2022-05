Serie A quasi finita? Come disdire, volendo, l’abbonamento a DAZN (Di domenica 15 maggio 2022) La Serie A 2021/22 è praticamente finita: manca una giornata e mezza al termine del campionato, per cui non ci meraviglieremmo se qualcuno stesse già pensando di disdire il proprio abbonamento a DAZN. C’è chi ha deciso di abbonarsi solo per godersi la competizione nazionale, e che quindi non ha motivo di continuare a pagare durante la pausa. l’abbonamento a DAZN può essere disattivato in modo temporaneo o definitivo, secondo una procedura molto semplice e che richiede pochi minuti per essere espletata. La prima cosa da fare è collegarvi al vostro account DAZN attraverso il sito ufficiale della piattaforma di streaming (dall’app non è consentito farlo, vogliamo premetterlo). Una volta inserite le vostre credenziali di accesso, selezionate la voce ‘Menù‘ in alto a ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) LaA 2021/22 è praticamente: manca una giornata e mezza al termine del campionato, per cui non ci meraviglieremmo se qualcuno stesse già pensando diil proprio abbonamento a. C’è chi ha deciso di abbonarsi solo per godersi la competizione nazionale, e che quindi non ha motivo di continuare a pagare durante la pausa.può essere disattivato in modo temporaneo o definitivo, secondo una procedura molto semplice e che richiede pochi minuti per essere espletata. La prima cosa da fare è collegarvi al vostro accountattraverso il sito ufficiale della piattaforma di streaming (dall’app non è consentito farlo, vogliamo premetterlo). Una volta inserite le vostre credenziali di accesso, selezionate la voce ‘Menù‘ in alto a ...

Advertising

morning_247 : RT @Vilm4ZS: ???? Italian Translation ??Grazie mille, #MingErTeamSub, per aver tradotto la nostra serie in più lingue. Ciò consente alla nostr… - SaintChannel : RT @Vilm4ZS: ???? Italian Translation ??Grazie mille, #MingErTeamSub, per aver tradotto la nostra serie in più lingue. Ciò consente alla nostr… - Vilm4ZS : ???? Italian Translation ??Grazie mille, #MingErTeamSub, per aver tradotto la nostra serie in più lingue. Ciò consente… - CHR1L30 : @IlConigli0 Beh puoi usare qualsiasi serie di punti, solo che ovviamente in CED ha senso usare quelle che richiedon… - Roberto52585862 : RT @dicotutto1: La serie A sta quasi per finire ora nel week end non ho più scuse per evitare l'ikea -