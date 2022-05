Serie A, Milan-Atalanta 0-0 – Diretta (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Milan ospita l’Atalanta nel match valido per la 37esima e penultima giornata della Serie A. I rossoneri, primi in classifica con 80 punti e 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter, vanno a caccia della vittoria per ipotecare lo scudetto. LA PARTITA – Pronti, via e partenza sparata delle due squadre. Ritmi altissimi e ribaltamenti di fronte. Rossoneri e bergamaschi mostrano sin dall’avvio che nessuno in campo ha intenzione di fare calcoli. I padroni di casa cercano di innescare Leao, ma i nerazzurri non concedono spazi: non si vedono occasioni nitide, i portieri rimangono sostanzialmente inoperosi. La tensione si fa sentire e condiziona la manovra del Milan, che fatica a costruire con scioltezza. L’Atalanta non soffre e alla mezz’ora si fa vedere in avanti. Muriel controlla e calcia da ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilospita l’nel match valido per la 37esima e penultima giornata dellaA. I rossoneri, primi in classifica con 80 punti e 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter, vanno a caccia della vittoria per ipotecare lo scudetto. LA PARTITA – Pronti, via e partenza sparata delle due squadre. Ritmi altissimi e ribaltamenti di fronte. Rossoneri e bergamaschi mostrano sin dall’avvio che nessuno in campo ha intenzione di fare calcoli. I padroni di casa cercano di innescare Leao, ma i nerazzurri non concedono spazi: non si vedono occasioni nitide, i portieri rimangono sostanzialmente inoperosi. La tensione si fa sentire e condiziona la manovra del, che fatica a costruire con scioltezza. L’non soffre e alla mezz’ora si fa vedere in avanti. Muriel controlla e calcia da ...

