Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo: Mihajlovic lancia Aebischer, fuori Svanberg (Di domenica 15 maggio 2022) Le formazioni ufficiali di Bologna-SassuoloBologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Aebischer, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. Allenatore:... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 15 maggio 2022) Ledi(3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri,, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. Allenatore:...

Advertising

Pall_Gonfiato : #SerieA le formazioni ufficiali di #BolognaSassuolo - sportli26181512 : Bologna-Sassuolo LIVE, le formazioni UFFICIALI: c'è Arnautovic, le scelte di Dionisi in attacco: Un derby è sempre… - cmdotcom : Bologna-Sassuolo LIVE, le formazioni UFFICIALI: c'è Arnautovic, le scelte di Dionisi in attacco… - sportli26181512 : Bologna-Sassuolo, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Al Dall'Ara il derby emiliano apre la domenica… - sportli26181512 : Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Arnautovic, sfida con Scamacca: In campo alle 12.30. Bologna e Sassu… -