Segna e viene sommerso dai compagni: Insigne si commuove in campo (FOTO) (Di domenica 15 maggio 2022) Napoli-Genoa resterà indelebile nel cuore di Lorenzo Insigne, il quale dopo questo match al Maradona di Fuorigrotta potrà ritornarci solo da spettatore. Un’avventura lunga ben 10 anni dopo l’esperienza fatta a Pescara, che ora dovrà chiudersi in un Maradona stracolmo per salutare il suo capitano. Sarà infatti un giorno da incornare per lo scugnizzo di Frattamaggiore che, dopo la commovente cerimonia, è riuscito anche ad incidere la sua firma sulla partita con il rigore che ha portato avanti il Napoli sul 2-0. Lorenzo InsigneGol Insigne, la reazione del capitano azzurro Lorenzo Insigne ha avuto l’occasione di mettere a segno anche il suo ultimo gol alla sua ultima apparizione al Diego Armando Maradona, prima di iniziare la sua avventura al Toronto. Un gol importante non solo per il risultato, ma soprattutto per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Napoli-Genoa resterà indelebile nel cuore di Lorenzo, il quale dopo questo match al Maradona di Fuorigrotta potrà ritornarci solo da spettatore. Un’avventura lunga ben 10 anni dopo l’esperienza fatta a Pescara, che ora dovrà chiudersi in un Maradona stracolmo per salutare il suo capitano. Sarà infatti un giorno da incornare per lo scugnizzo di Frattamaggiore che, dopo la commovente cerimonia, è riuscito anche ad incidere la sua firma sulla partita con il rigore che ha portato avanti il Napoli sul 2-0. LorenzoGol, la reazione del capitano azzurro Lorenzoha avuto l’occasione di mettere a segno anche il suo ultimo gol alla sua ultima apparizione al Diego Armando Maradona, prima di iniziare la sua avventura al Toronto. Un gol importante non solo per il risultato, ma soprattutto per ...

