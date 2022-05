“Se vuole la Crimea, sarà guerra”. Cosa accade ai negoziati: “Perché è inevitabile” (Di domenica 15 maggio 2022) Se stai leggendo questo articolo da iOs o da Safari, per guardare il video clicca qui. Per fare un negoziato, si dice, bisogna essere in due. E – dice Emmanuel Macron – se l’obiettivo dell’Occidente diventa quello di “umiliare Putin“, oppure di cercare un regime change, le chance di arrivare ad un accordo di pace si fanno sempre più remote. Lo sa bene Massimo Cacciari, secondo cui uno dei nodi fondamentali di questa guerra è – o sarà – la Crimea. Volodymyr Zelensky è stato chiaro: non intende “cedere” nessuna porzione di territorio, addirittura intende riconquistare Mariupol per organizzarci l’Eurovision Song Contest, però sulla Crimea è disposto a “non parlarne”. Ovvero a rimandare il discorso a chissà quando. Tornando di fatto alla situazione post annessione del 2014. “La guerra è l’extrema ratio ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 15 maggio 2022) Se stai leggendo questo articolo da iOs o da Safari, per guardare il video clicca qui. Per fare un negoziato, si dice, bisogna essere in due. E – dice Emmanuel Macron – se l’obiettivo dell’Occidente diventa quello di “umiliare Putin“, oppure di cercare un regime change, le chance di arrivare ad un accordo di pace si fanno sempre più remote. Lo sa bene Massimo Cacciari, secondo cui uno dei nodi fondamentali di questaè – o– la. Volodymyr Zelensky è stato chiaro: non intende “cedere” nessuna porzione di territorio, addirittura intende riconquistare Mariupol per organizzarci l’Eurovision Song Contest, però sullaè disposto a “non parlarne”. Ovvero a rimandare il discorso a chissà quando. Tornando di fatto alla situazione post annessione del 2014. “Laè l’extrema ratio ...

Advertising

TizianaFerrario : ma #Stoltenberg quando corregge e smentisce il presidente #Zelensky e vuole riprendersi la Crimea a nome di chi par… - ilfoglio_it : Per un fine settimana l’Italia ha vissuto in un mondo parallelo in cui Zelensky si era detto disponibile a cedere l… - EurasiaEterna : RT @MaurilioVitto: @GrazianoMereu @MikeAnblips @fenice_risorta @DiDonadice è in realtà (sottrarre il Donbass russofono, cioè meridionale, d… - CuginoPaolo : @GuidoCrosetto Cosa vuole che conti ?... sempre meglio della Crimea russa... - leoberthi : RT @ilgiornale: A distanza di molti anni è diventato virale il video di Beppe Grillo del 2014 in cui il garante del M5s difende l'annession… -