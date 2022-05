"Se passa così è un'occasione mancata". La Bongiorno boccia la riforma Cartabia (Di domenica 15 maggio 2022) «Secondo me per cambiare la giustizia occorre cambiare il Csm. Sono dell'idea che se passasse la riforma Cartabia così com'è avremmo la tipica occasione mancata. Sono venuti da me alcuni magistrati che con il sistema elettorale così come sarà e sanno già che andranno sette di Area e sette di Magistratura indipendente, esattamente perché si sono già fatti i calcoli». L'avvocato e senatrice Giulia Bongiorno, responsabile del dipartimento Giustizia della Lega, va dritta al punto dal palco della convention «È l'Italia che vogliamo» organizzata dal Carroccio a Roma. «Non serve una riforma di questo genere, io sono stra-favorevole al sorteggio - aggiunge Bongiorno - La legge è uguale per tutti, ma i giudici no, questo non è ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) «Secondo me per cambiare la giustizia occorre cambiare il Csm. Sono dell'idea che sesse lacom'è avremmo la tipica. Sono venuti da me alcuni magistrati che con il sistema elettoralecome sarà e sanno già che andranno sette di Area e sette di Magistratura indipendente, esattamente perché si sono già fatti i calcoli». L'avvocato e senatrice Giulia, responsabile del dipartimento Giustizia della Lega, va dritta al punto dal palco della convention «È l'Italia che vogliamo» organizzata dal Carroccio a Roma. «Non serve unadi questo genere, io sono stra-favorevole al sorteggio - aggiunge- La legge è uguale per tutti, ma i giudici no, questo non è ...

