Scudetto, Inzaghi: "Inter non molla fino alla fine" (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) - "Bisogna provarci fino alla fine, lo Scudetto si decide all'ultima giornata. L'Inter non ha mollato, vuole giocarsi le proprie chance fino alla fine". Simone Inzaghi e l'Inter tengono vivo il sogno Scudetto. Nell'ultima giornata di campionato i nerazzurri ospitano la Sampdoria: devono vincere e sperare che il Milan perda sul campo del Sassuolo. "Dobbiamo vincere e abbiamo bisogno della sconfitta del Milan. Nel calcio non si deve mai mollare", dice Inzaghi a Dazn. A Cagliari, dove l'Inter ha vinto 3-1, protagonista Lautaro con una doppietta. "E' arrivato a 25 gol stagionali, ne ha fatto 13 nelle ultime 13 gare. Ultimamente ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) - "Bisogna provarci, losi decide all'ultima giornata. L'non hato, vuole giocarsi le proprie chance". Simonee l'tengono vivo il sogno. Nell'ultima giornata di campionato i nerazzurri ospitano la Sampdoria: devono vincere e sperare che il Milan perda sul campo del Sassuolo. "Dobbiamo vincere e abbiamo bisogno della sconfitta del Milan. Nel calcio non si deve maire", dicea Dazn. A Cagliari, dove l'ha vinto 3-1, protagonista Lautaro con una doppietta. "E' arrivato a 25 gol stagionali, ne ha fatto 13 nelle ultime 13 gare. Ultimamente ...

Advertising

RealPiccinini : Purtroppo, per come vengono giudicate le cose in Italia, 2 allenatori su 3 verranno considerati perdenti per non av… - FBiasin : “Se #Inzaghi non vincesse lo scudetto la sua stagione sarebbe un fallimento?”. - Ottavi di #Champions dopo 11 anni… - Gazzetta_it : L'Inter adesso crede di più allo scudetto. E in aereo il primo coro è per il Milan... - NicholasCilibe3 : RT @RealPiccinini: Purtroppo, per come vengono giudicate le cose in Italia, 2 allenatori su 3 verranno considerati perdenti per non aver vi… - RGarinella : @genny_quindici @Tifosoneroazzur Ha portato più soldi #Inzaghi con #CoppaItalia, #SupercoppaItaliana e ottavo di… -