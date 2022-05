Scherma, Coppa Europa spada maschile: le Fiamme Oro trionfano in Germania (Di domenica 15 maggio 2022) Successo della squadra di spada maschile delle Fiamme Oro a Heidenheim. Il quartetto azzurro composto da Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Gianpaolo Buzzacchino è salita sul gradino più alto del podio dopo una gara dominata contro i più forti club d’Europa. I ragazzi guidati dal maestro Daniele Pantoni hanno sconfitto in finale il team ucraino della Kiev Mastery Sport School con il punteggio di 36-31 grazie a una strepitosa ultima frazione di Cuomo, dopo aver vinto per 45-17 contro i cechi della Sc Praha, per 45-36 ai quarti di finale contro i greci dell’Ariston Paianias e per 45-24 sui belgi del Ce Gaumais in semifinale. “È stata la vittoria di una grande squadra, sempre compatta e in grado di gestire nel migliore dei modi i momenti più delicati di tutti gli assalti – ha detto Pantoni -. Andrea ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Successo della squadra didelleOro a Heidenheim. Il quartetto azzurro composto da Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Gianpaolo Buzzacchino è salita sul gradino più alto del podio dopo una gara dominata contro i più forti club d’. I ragazzi guidati dal maestro Daniele Pantoni hanno sconfitto in finale il team ucraino della Kiev Mastery Sport School con il punteggio di 36-31 grazie a una strepitosa ultima frazione di Cuomo, dopo aver vinto per 45-17 contro i cechi della Sc Praha, per 45-36 ai quarti di finale contro i greci dell’Ariston Paianias e per 45-24 sui belgi del Ce Gaumais in semifinale. “È stata la vittoria di una grande squadra, sempre compatta e in grado di gestire nel migliore dei modi i momenti più delicati di tutti gli assalti – ha detto Pantoni -. Andrea ...

Advertising

sportface2016 : #Scherma, #CoppaEuropa spada maschile: le #FiammeOro trionfano in #Germania - GianckyMacca : RT @Gazzetta_it: Fioretto: fantastico bis per Marini in Coppa del Mondo, Foconi è terzo #scherma - Gazzetta_it : Fioretto: fantastico bis per Marini in Coppa del Mondo, Foconi è terzo #scherma - zazoomblog : Scherma Coppa del Mondo fioretto 2022: Alice Volpi è terza nella prova individuale di Incheon trionfa l’americana K… - Umbria24 : Fencing experience, premio al Circolo scherma Terni. Coppa Mediterraneo, doppio podio per Sbarzella -