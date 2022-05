Scamacca: «La mia priorità per il futuro è quella di affermarmi in Italia» (Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole dell’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, autore di una doppietta in Bologna-Sassuolo, è tornato a parlare del suo futuro nel post partita. Ecco le parole dell’attaccante azzurro: «Io penso che la mia priorità sia quella di affermarmi in Italia. Poi il mercato è imprevedibile. Quando ci sarà da decidere, prenderemo la decisione migliore. Il campionato Italiano è di altissimo livello e la mia priorità sarebbe questa. Le valutazioni le fanno gli altri, vedremo cosa succederà. Ora penso solo a finire al meglio la stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole dell’attaccante del Sassuolo Gianluca, autore di una doppietta in Bologna-Sassuolo, è tornato a parlare del suonel post partita. Ecco le parole dell’attaccante azzurro: «Io penso che la miasiadiin. Poi il mercato è imprevedibile. Quando ci sarà da decidere, prenderemo la decisione migliore. Il campionatono è di altissimo livello e la miasarebbe questa. Le valutazioni le fanno gli altri, vedremo cosa succederà. Ora penso solo a finire al meglio la stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

