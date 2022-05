Scamacca e Berardi piegano il Bologna: il Sassuolo vince 3-1 (Di domenica 15 maggio 2022) Il lunch match della penultima giornata di Serie A premia il Sassuolo. Il Bologna di Mihajlovic nulla ha potuto oggi davanti al pubbli del Dall’Ara, contro un ottimo Sassuolo. A regalare ai nero verdi la vittoria sono stati Scamaccca, autore di una doppietta e Berardi, a segno con una splendida rovesciata. Sul finale Orsolini ha trasformato in gol un calcio di rigore, ma ormai nulla era più possibile per i rossoblu. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Il lunch match della penultima giornata di Serie A premia il. Ildi Mihajlovic nulla ha potuto oggi davanti al pubbli del Dall’Ara, contro un ottimo. A regalare ai nero verdi la vittoria sono stati Scamaccca, autore di una doppietta e, a segno con una splendida rovesciata. Sul finale Orsolini ha trasformato in gol un calcio di rigore, ma ormai nulla era più possibile per i rossoblu. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

sportface2016 : Altro errore arbitrale clamoroso: #Scamacca è in chiaro fuorigioco attivo, lo 0-2 di #Berardi è da annullare. Ma… - SassuoloUS : ?? #BolognaSassuolo: neroverdi in campo così ?? (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi,… - AndreaCordobao : RT @sportface2016: Altro errore arbitrale clamoroso: #Scamacca è in chiaro fuorigioco attivo, lo 0-2 di #Berardi è da annullare. Ma #Mazzol… - Ftbnews24 : Sassuolo, Berardi nel post-Bologna: “Io come Mbappe? Un onore, su Scamacca…” #SerieA - pieroausilio98 : RT @sportface2016: Altro errore arbitrale clamoroso: #Scamacca è in chiaro fuorigioco attivo, lo 0-2 di #Berardi è da annullare. Ma #Mazzol… -