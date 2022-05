Advertising

andrea66769767 : RT @SkySport: BOLOGNA-SASSUOLO 1-3 Risultato finale ? ? #Scamacca (35') ? #Scamacca (80') ? #Berardi (75') ? #Orsolini (90+2) ? ? ht… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo, Scamacca: “Priorità rimanere in Italia e giocare la Champions. Mercato…” - Mediagol : Sassuolo, Scamacca: “Priorità rimanere in Italia e giocare la Champions. Mercato…” - Agricolturabio1 : RT @megasabgio: Mettimene da parte due per Domenica prossima. Grazie. #Scamacca #Sassuolo ???? - L_Argomento : Scamacca-Berardi, il Sassuolo espugna Bologna per 3-1 -

In gol per ilal 35'. Nella ripresa rovesciata di Berardi al 75', e seconda rete diall'80esimo. Per i padroni di casa rigore realizzato da Orsolini al 92' Alle 15 il ...Dopo cinque minuti, doppietta die 3 - 0 del. Al 90' calcio di rigore per il Bologna per un tocco di braccio di Ruan in area: sul dischetto va Orsolini, che non sbaglia. Bologna - ...Le immagini salienti della sconfitta casalinga del Bologna contro il Sassuolo nella 37esima giornata del campionato di Serie A. Sesto gol per il 25enne attaccante ascolano Riccardo Orsolini (29esimo n ...Si sono concluse le partite del pomeriggio di questa domenica 15 maggio 2022, riguardanti il 37esimo turno della Serie A 2021-2022. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Bologna-Sassuolo 1-3 (ore ...