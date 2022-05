Sapete perché una doccia fredda al giorno toglie il medico di torno?

Leggi su amica

(Di domenica 15 maggio 2022) photo courtesy gettyimages Vi avevamo già spiegato del potere della crioterapia: già 2000 anni fa i romani lo avevano compreso. Cosa? Che sfruttare le basse temperature è un ottimo metodo per ridurre le infiammazioni, ma non solo. Il freddo può anche aiutare a perdere peso, aumentare il tono muscolare e migliorare la salute di corpo, mente e spirito. E così, nelle loro terme, offrivano un genere di cure basato proprio su questo principio. Fa strano, oggi, pensare che siano i giovanissimi utenti di Tik Tok, secoli dopo, a riportare in voga questo antico metodo di bellezza tramite una challenge. In cosa consiste? In una banalissima. @pwrprograms ————————————————————-Cold shower challenge DAY 8???“Self-Care is how you take your POWER back” if you are stressed try this! Stress and anxiety goes away instantly ???#pwrcoldshower #selflove ...