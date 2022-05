Sapete perchè Albano indossa sempre il cappello? Pochissimi sapranno la risposta (Di domenica 15 maggio 2022) Siamo abituati a vedere sempre Albano con un inconfondibile cappello di colore bianco, che sfoggia tutto l’anno. Ma vi siete mai chiesto il motivo per il quale questo accessorio per lui è così irrinunciabile? Finalmente svelato il motivo per il quale il famoso cantante di Ciellino San Marco porta sempre un particolare panama e non esce mai senza il suo cappello. Albano-Carrisi-Altranotizia-(Fonte: Google)Il fatto che Albano non si separi mai dal suo particolare copricapo non è una semplice coincidenza: a quanto pare dietro questa abitudine c’è un motivo ben preciso. Scopriamo di cosa si tratta. Al bano, perché indossa sempre il capello Attraverso tutta la sua lunga carriera, il cantante pugliese ha collezionato oltre ... Leggi su altranotizia (Di domenica 15 maggio 2022) Siamo abituati a vederecon un inconfondibiledi colore bianco, che sfoggia tutto l’anno. Ma vi siete mai chiesto il motivo per il quale questo accessorio per lui è così irrinunciabile? Finalmente svelato il motivo per il quale il famoso cantante di Ciellino San Marco portaun particolare panama e non esce mai senza il suo-Carrisi-Altranotizia-(Fonte: Google)Il fatto chenon si separi mai dal suo particolare copricapo non è una semplice coincidenza: a quanto pare dietro questa abitudine c’è un motivo ben preciso. Scopriamo di cosa si tratta. Al bano, perchéil capello Attraverso tutta la sua lunga carriera, il cantante pugliese ha collezionato oltre ...

Advertising

NicolaPorro : Sul mio sito, lo sapete, ospito anche opinioni divergenti. Ieri si sosteneva che #Putin avesse perso la guerra. Ogg… - ClaudioMeazza : RT @kocisse1: Twitter mi ha bloccato per 12 ore,sapete perché? Ho parlato male della Fornero,sapete cosa ha detto questa tizia? Ha proposto… - simonamancini24 : RT @AdmiralReloade1: Sapete perchè non si ricostruisce Amatrice e gli altri paesini? Perchè lo Stato Italiano vuole le garanzie, per il pag… - AcVo_KA : RT @GiGiglio99: 2 ore su telegram con @AcVo_KA, se mi notate più rincoglionito del solito sapete perché - GiGiglio99 : 2 ore su telegram con @AcVo_KA, se mi notate più rincoglionito del solito sapete perché -

Il tragico destino dei polpi: ecco perché quando nascono diventano orfani Quando viene rimosso da una femmina di polpo, la creatura vive diversi mesi dopo aver deposto le uova (a proposito, sapete quanto vive un polpo in media ) Nel 2018, gli scienziati hanno sequenziato ... Federica Calemme nel mirino di Clarissa Selassié: 'Sono rimasta male' - ha detto Clarissa a Casa Chi - Di chi parlo Certo spillo tutto sapete che io parlo senza freni e non ho problemi a spillarvi la verità'. Clarissa Selassié ha poi aggiunto: 'Ho letto le interviste ... Altranotizia Quando viene rimosso da una femmina di polpo, la creatura vive diversi mesi dopo aver deposto le uova (a proposito,quanto vive un polpo in media ) Nel 2018, gli scienziati hanno sequenziato ...- ha detto Clarissa a Casa Chi - Di chi parlo Certo spillo tuttoche io parlo senza freni e non ho problemi a spillarvi la verità'. Clarissa Selassié ha poi aggiunto: 'Ho letto le interviste ... Sapete perchè Albano indossa sempre il cappello Pochissimi sapranno la risposta