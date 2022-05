Samsung arriva al cervello e tenta l’impossibile (Di domenica 15 maggio 2022) La tecnologia fa passi da giganti, arrivando a superare dei limiti che fino ad ora nessuno pensava si potessero superare. L’argomento riguarda il backup ma stavolta… del nostro cervello! Sarà l’azienda Samsung a tentare un impresa che sembra impossibile Sarà la Samsung la prima società che si cimenterà nel fare un backup del nostro cervello. Ci riuscirà? E quali saranno le conseguenze di un esperimento del genere? Samsung e il backup del cervello – curiosauro.itOgni confine superato da Samsung Samsung tenta un’impresa che ha dell’impossibile: copiare il cervello umano e salvarlo in un dispositivo di archiviazione. Gli ingegneri hanno intenzione di riprodurre le stesse ... Leggi su curiosauro (Di domenica 15 maggio 2022) La tecnologia fa passi da giganti,ndo a superare dei limiti che fino ad ora nessuno pensava si potessero superare. L’argomento riguarda il backup ma stavolta… del nostro! Sarà l’aziendare un impresa che sembra impossibile Sarà lala prima società che si cimenterà nel fare un backup del nostro. Ci riuscirà? E quali saranno le conseguenze di un esperimento del genere?e il backup del– curiosauro.itOgni confine superato daun’impresa che ha del: copiare ilumano e salvarlo in un dispositivo di archiviazione. Gli ingegneri hanno intenzione di riprodurre le stesse ...

Advertising

Italysckros : @tvdlory Mia mamma ha il Samsung A22, la batteria le dura 2 giorni è per quello che fa lei ha una buona memoria, 64… - Mobileblogger2 : Nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) arriva con Android 1w2 - TuttoTechNet : Arriva Google Health Connect per risolvere la sincronizzare dati fra app fitness - TuttoAndroid : Arriva Google Health Connect per risolvere la sincronizzare dati fra app fitness - starkbuckzz : il huawei non si è mai bloccato, arriva sto samsung di merda cristodio non la supero sta cosa che ho dovuto cambiare telefono -