Non so come finirà la volata scudetto perché non sono un indovino. Ma so che oggi per Stefano Pioli sarà un giorno speciale. Potrebbe diventare campione d'Italia con il Milan, e se ci riuscisse ...Non so come finirà la volata scudetto perché non sono un indovino. Ma so che oggi per Stefano Pioli sarà un giorno speciale. Potrebbe diventare campione d'Italia con il Milan, e se ci riuscisse ... Sacchi: "Ammiro Pioli per i miglioramenti, ha dato al Milan uno stile di gioco" Tanto pubblico per assistere all’amichevole col Sassuolo di Scamacca, preso d’assalto dai giovani calciatori del settore giovanile ...Carlo e Pep sono un po’ figli di Sacchi, che è stato per entrambi un punto di partenza ... Grazie all’emiliano doc e a Guardiola, appena una settimana fa abbiamo ammirato la partita dell’anno (finita ...