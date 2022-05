Russia | Cina e intelligence Cos’ha detto il capo della Cia al Financial Times

Leggi su formiche

(Di domenica 15 maggio 2022) “È stato il dettaglio e la precisione di ciò che stavamo vedendo in termini di pianificazione russa, unito all’assoluta convinzione di Vladimir Putin che la finestra per l’usoforza si stava chiudendo….?Questo non vuol dire che non abbiamo passato molte notti insonni a chiederci se avessimo ragione o meno, e molte notti insonni a sperare che ci sbagliassimo. Quando il presidente degli Stati Uniti (Joe Biden, ndr) ha preso alcune decisioni molto attente e selettive di declassificare l’, penso che abbia contribuito a negare a Putin qualcosa che per molti anni gli ho visto fare abbastanza abilmente, ovvero creare false narrazioni per inscenare quelle che vengono chiamate operazioni false flag. Nel periodo che ha preceduto la guerra, era determinato a cercare di creare un pretesto per l’invasione, a creare casi in cui potesse cercare di ...