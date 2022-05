Rovigo | rimonta da urlo | stende 24 - 22 il Valorugby e vola in finale scudetto

Advertising

OnRugby

al 3' non concretizza una penaltouche a 5 metri per un fallo. Al 7' Schiabel buca la difesa rossoblù, ma nel prosieguo dell'azione il Valorugby commette un avanti. Poiprende il ...SOFFRE, POIE RAGGIUNGE PADOVA IN FINALE A PARMA IL 28 MAGGIO- La Femi - CZsoffre, cade e poi risorge conquistando il diritto al Derby d'Italia nella Finalissima del 28 ... Rugby - Top 10: Rovigo, che rimonta! Batte 24-22 il Valorugby ed è in finale ROVIGO - La finale scudetto del campionato Peroni Top 10 di rugby sarà ancora FemiCz Rovigo- Petrarca Padova, il derby d'Italia, come nel 2021. Oggi il Rovigo ha vinto 24-22 ...A nulla vale il tentativo di rimonta del Padova all’ultimo turno d’attacco, peraltro scaturito da un errore rossoblù fortunatamente indolore: la sfida si chiude infatti sul 9-5 per Rovigo. Ora la ...