Roma-Venezia (1-1): analisi tattica e considerazioni (Di domenica 15 maggio 2022) Il sabato della penultima giornata di campionato si conclude con un inaspettato pareggio per 1-1 tra Roma e Venezia. Nonostante l’aritmetica certezza della retrocessione già prima del fischio d’inizio, in virtù del pari tra Empoli e Salernitana, i lagunari giocano con grande orgoglio. Passano anche in vantaggio dopo appena 48 secondi con Okereke. A causa dell’espulsione di Kiyine poco dopo la mezz’ora, però, la partita si riduce, fino al 90°, ad un sostanziale attacco contro difesa. La squadra di Mourinho colleziona calci d’angolo e traverse (addirittura 4!). Il forcing ininterrotto viene alla fine premiato col gol di Shomurodov. Vediamo allora insieme gli spunti di questo avvincente Roma-Venezia attraverso la nostra analisi tattica. Cominciamo dando uno sguardo agli schieramenti di ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 15 maggio 2022) Il sabato della penultima giornata di campionato si conclude con un inaspettato pareggio per 1-1 tra. Nonostante l’aritmetica certezza della retrocessione già prima del fischio d’inizio, in virtù del pari tra Empoli e Salernitana, i lagunari giocano con grande orgoglio. Passano anche in vantaggio dopo appena 48 secondi con Okereke. A causa dell’espulsione di Kiyine poco dopo la mezz’ora, però, la partita si riduce, fino al 90°, ad un sostanziale attacco contro difesa. La squadra di Mourinho colleziona calci d’angolo e traverse (addirittura 4!). Il forcing ininterrotto viene alla fine premiato col gol di Shomurodov. Vediamo allora insieme gli spunti di questo avvincenteattraverso la nostra. Cominciamo dando uno sguardo agli schieramenti di ...

OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 26 contro il Venezia 10 statistiche in vista di #RomaVenezia, match presentato da… - VeneziaFC_IT : Scendiamo in campo con orgoglio. Su cross di Aramu, Okereke va a segno con un colpo di testa. 01’ | Roma 0-1 Venezia #RomaVenezia - pisto_gol : Dopo il rigore inventato da Marinelli in Venezia-Bologna, quello sognato dal Var Banti e concesso da Guida in Fiore… - GnrDre : @danielelozzi Non va bene. Non puoi fare 1 punto contro fiorentina e venezia. Arbitri sfiga e altre cazzate tipo 'p… - infoitsport : Finisce 1-1 con 4 pali, ma non solo: Roma-Venezia stabilisce un record in questa Serie A -