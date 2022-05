Roma, terrore per una tartaruga pericolosissima in condominio: il suo morso può riportare ferite gravissime (Di domenica 15 maggio 2022) La tartaruga, davvero enorme, più di 40 centimetri di larghezza, viveva nella vasca condominiale di un palazzo a Monteverde, via Lorenzo Rocci 67, insieme a dei pesciolini rossi. Oltre che essere un’immagine molto strana per i condomini, era davvero un pericolo: un suo morso può infatti riportare ferite gravissime. La chiamano infatti “la tartaruga azzannatrice” che probabilmente, acquistata da qualcuno illegalmente, è stata abbandonata. Leggi anche: Fratelli Bianchi, non solo Willy: uccidevano con crudeltà anche gli animali Le ferite gravissime La Chelydra serpentina, il suo nome scientifico, viene dall’America del Nord e come sia arrivata a Monteverde nessuno riesce ancora a spiegarselo. Può quasi sembrare una storia buffa ma in realtà non lo è. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 maggio 2022) La, davvero enorme, più di 40 centimetri di larghezza, viveva nella vasca condominiale di un palazzo a Monteverde, via Lorenzo Rocci 67, insieme a dei pesciolini rossi. Oltre che essere un’immagine molto strana per i condomini, era davvero un pericolo: un suopuò infatti. La chiamano infatti “laazzannatrice” che probabilmente, acquistata da qualcuno illegalmente, è stata abbandonata. Leggi anche: Fratelli Bianchi, non solo Willy: uccidevano con crudeltà anche gli animali LeLa Chelydra serpentina, il suo nome scientifico, viene dall’America del Nord e come sia arrivata a Monteverde nessuno riesce ancora a spiegarselo. Può quasi sembrare una storia buffa ma in realtà non lo è. ...

