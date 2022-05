Roma, ‘beccato’ con 364 dosi di cocaina alla fermata della metro: arrestato 54enne (Di domenica 15 maggio 2022) Sembrava una persona insospettabile, eppure nascondeva addosso 130 dosi di cocaina. L’uomo, un 54enne Romano, è stato arrestato durante i servizi straordinari degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo. I controlli si sono svolti con la collaborazione dei poliziotti del Reparto Mobile di Roma e Taranto, dei militare della Guardia di Finanza, degli agenti dell’U.P.G.S.P e della Polizia Locale Roma Capitale. Durante i servizi sono state controllate 92 persone e 15 attività commerciali. arrestato pusher alla fermata della metro B Durante i controlli gli investigatori di San Lorenzo hanno arrestato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 maggio 2022) Sembrava una persona insospettabile, eppure nascondeva addosso 130di. L’uomo, unno, è statodurante i servizi straordinari degli agentiPolizia di Stato del commissariato San Lorenzo. I controlli si sono svolti con la collaborazione dei poliziotti del Reparto Mobile die Taranto, dei militareGuardia di Finanza, degli agenti dell’U.P.G.S.P ePolizia LocaleCapitale. Durante i servizi sono state controllate 92 persone e 15 attività commerciali.pusherB Durante i controlli gli investigatori di San Lorenzo hanno...

