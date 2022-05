Roberta Capua parla della sua vita privata: il delicato rapporto con la suocera (Di domenica 15 maggio 2022) Roberta Capua è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana eletta Miss Italia 1986. Dagli anni novanta ha intrapreso la carriera televisiva debuttando dapprima in piccoli ruoli sulle emittenti Fininvest, poi passando a Telemontecarlo e infine raggiungendo la notorietà grazie ai contenitori mattutini Rai, In famiglia e Unomattina. Nel 2004 è tornata in Mediaset, lavorando per due edizioni di Buona Domenica e conducendo programmi come Tutti pazzi per i reality e la prima serata di Sei un mito. In questi giorni, Roberta Capua ha rilasciato una lunga intervista parlando della sua vita privata e in modo particolare del rapporto con sua suocera.



