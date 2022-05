Rivelazioni | un' intrigante versione del best-seller di Michael Crichton

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 maggio 2022)Iris ore 21. ConDouglas, Demi Moore e Donald Sutherland. Regia di Barry Levinson. Produzione USA 1994. Durata: 2 ore e sette minuti LA TRAMADouglas è il dirigente di una società informatica che aspirava alla vicepresidenza. Invece in quel posto mettono una brunetta in carriera (con cui in passato Douglas ebbe una storia). Una volta insediata una ragazza si comporta come un pezzo grosso (maschio) da manuale me too. Cioè esige una prestazione sessuale dal sottoposto. In un soprassalto d'orgoglio maschile, Douglas si nega. Grande imprudenza. Mai dire di no a una donna, specie se è il tuo capo, specie se crede d'avere ogni diritto. La ragazza accusa l'uomo d'averla molestata. E il capo assoluto le crede. Douglas avrà il suo daffare a tenere il posto e a recuperare credito. PERCHÈ VEDERLO Perché è un'abile, ...