Riunione Nato, Stoltenberg: la Turchia non bloccherà l’adesione di Finlandia e Svezia (Di domenica 15 maggio 2022) Sull’ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia, su cui la Turchia ha espresso riserve, “sono fiducioso che saremo in grado di trovare un terreno comune”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine della Riunione informale di Berlino, con cui si è collegato in video. La Turchia – ha aggiunto – ha chiarito che la sua intenzione non è quella di bloccare l’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Si è quindi detto fiducioso sul fatto che l’Alleanza sarà in grado di gestire le preoccupazioni della Turchia e che il processo di ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 15 maggio 2022) Sull’ingresso nelladi, su cui laha espresso riserve, “sono fiducioso che saremo in grado di trovare un terreno comune”. Lo ha detto il segretario generale dellaJens, nella conferenza stampa al termine dellainformale di Berlino, con cui si è collegato in video. La– ha aggiunto – ha chiarito che la sua intenzione non è quella di bloccarealladi. Si è quindi detto fiducioso sul fatto che l’Alleanza sarà in grado di gestire le preoccupazioni dellae che il processo di ingresso dinella...

