Risolto il problema dell’inquinamento | Trovato l’enzima in grado di mangiare la plastica (Di domenica 15 maggio 2022) L’accumulo di rifiuti di plastica nell’ambiente è un vero guaio per la natura, per il nostro sviluppo sostenibile e per la salute di milioni di specie viventi. E, nonostante i vari divieti di usare e produrre plastica, l’essere umano non sembra in grado di affrontare questa sfida ecologica. Utilizzando un algoritmo e il machine learning, dei ricercatori hanno progettato un enzima in grado di “mangiare” la plastica, ed eliminarla per sempre, a qualsiasi temperatura. Da anni la ricerca tenta di progettare un’idrolasi PET robusta e funzionale. Il nuovo enzima, la PETasi FAST (PETasi funzionale, attiva, stabile e tollerabile), può consumare le plastiche che sporcano l’ambiente in varie condizioni ambientali. Come? Digerendo in poche ore prodotti che di norma impiegano secoli per ... Leggi su curiosauro (Di domenica 15 maggio 2022) L’accumulo di rifiuti dinell’ambiente è un vero guaio per la natura, per il nostro sviluppo sostenibile e per la salute di milioni di specie viventi. E, nonostante i vari divieti di usare e produrre, l’essere umano non sembra indi affrontare questa sfida ecologica. Utilizzando un algoritmo e il machine learning, dei ricercatori hanno progettato un enzima indi “” la, ed eliminarla per sempre, a qualsiasi temperatura. Da anni la ricerca tenta di progettare un’idrolasi PET robusta e funzionale. Il nuovo enzima, la PETasi FAST (PETasi funzionale, attiva, stabile e tollerabile), può consumare le plastiche che sporcano l’ambiente in varie condizioni ambientali. Come? Digerendo in poche ore prodotti che di norma impiegano secoli per ...

