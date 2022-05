Rigenerazione urbana integrata | beni durevoli e servizi nella città del domani

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo. La strada è ormai segnata, ledel futuro – vista l’urgenza di contrastare il surriscaldamento climatico e l’inquinamento – dovranno essere più pulite, più efficienti, senza sprechi dal punto di vista energetico. In una parola, più vivibili. Meno chiaro è chi debba fare cosa per raggiungere questo obiettivo, quali siano le iniziative più utili da intraprendere da parte dei diversi attori, quale sia il punto di incontro degli interventi pubblici e privati. Se ne è discusso al talk “Pubblico e privato per la transizione delle imprese, dell’ambiente e delle”, moderato da Enrico Pagliarini di Radio 24, che si è svolto negli spazi del Point – Polo per l’Innovazione Tecnologica di Dalmine. Un appuntamento tra i più vicini al tema centrale della seconda edizione della rassegna Bergamo Next Level – ideata e promossa da Università degli ...