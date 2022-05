Rennes-Marsiglia, tifoso di 78 anni muore prima della partita: fatale un malore (Di domenica 15 maggio 2022) Un uomo di 78 anni è morto sabato poco prima della partita della 37esima e ultima giornata di Ligue 1 tra Stade Rennais e Olympique Marsiglia. Il tifoso del Rennes si è sentito male davanti al Roazhon Park circa un’ora e mezza prima del calcio d’inizio e non ha potuto essere rianimato: le ambulanze hanno infatti avuto difficoltà a raggiungere a causa di ingorghi all’ingresso del parcheggio dello stadio. “Lo abbiamo visto cadere a terra. All’inizio nessuno lo ha soccorso, la gente si è preoccupata quando ha visto che non si muoveva più. Ma già non respirava”, ha detto, in lacrime, un tifoso dell’OM che ha effettuato il primo massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Un uomo di 78è morto sabato poco37esima e ultima giornata di Ligue 1 tra Stade Rennais e Olympique. Ildelsi è sentito male davanti al Roazhon Park circa un’ora e mezzadel calcio d’inizio e non ha potuto essere rianimato: le ambulanze hanno infatti avuto difficoltà a raggiungere a causa di ingorghi all’ingresso del parcheggio dello stadio. “Lo abbiamo visto cadere a terra. All’inizio nessuno lo ha soccorso, la gente si è preoccupata quando ha visto che non si muoveva più. Ma già non respirava”, ha detto, in lacrime, undell’OM che ha effettuato il primo massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi SportFace.

