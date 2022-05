Regina Coeli 15 maggio | Papa Francesco alle autorità | “Protagonisti di pace e non di guerra”

(Di domenica 15 maggio 2022) Al termine della celebrazione in Piazza San Pietro di domenica 15lancia un appelloaffinché si facciano promotori die non di. In questa occasione speciale, inoltre, il Santo Padre rivolge il suo saluto a tutte le delegazioni dei diversi paesi,famiglie dei nuovi Santi e, in particolar modo, si rivolgealte cariche presenti alla Messa; tra tutti il Presidente Sergio Mattarella. Domenica 152022 Piazza San Pietro ha assistito alla canonizzazione di 10 nuovi beati; in questa occasioneha celebrato la Messa davanti ai fedeli raccolti per assistere all’evento solenne. Oltre 50mila presenti alla celebrazione ...

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano Il dialogo contro le tensioni, le guerre, le distanze che aumentano sempre più nel mondo. Francesco guarda all'attualità e al carico di drammi che essa ...La celebrazione sarà come di consueto trasmessa in diretta su Rai 1, dove sarà possibile assistere alla preghiera delrecitata da Papa Francesco in piazza San Pietro. Su Rai Uno la Messa ... Regina Coeli e benedizione con Papa Francesco, domenica 15 maggio 2022. LIVE TV dalle h. 12.00 In piazza San Pietro 45mila fedeli: ovazioni e applausi all'annuncio dei nomi dei nuovi santi (sei uomini e 4 donne) tra cui Charles de Foucauld. Il Pontefice: "La santità non è fatta di pochi gesti e ...La Santa Messa in tv per quanto riguarda oggi domenica 15 maggio su Rai Uno: orari e come seguirla in streaming.