Quanto ha speso Maxi Lopez per la fare “pace” con Wanda Nara? L’accordo milionario

(Di domenica 15 maggio 2022) Dopo anni in cui si sono fatti “guerra” con accuse reciproche e battaglie legali,hanno finalmente raggiunto un accordo. Lagiudiziaria è milionaria: ecco aammonta. L’imprenditrice argentina e l’attaccante sono stati in grado di ricostruire la loro relazione. Un passo probabilmente fatto nel bel mezzo della crisi coniugale dell’influencer con l’attuale marito Mauro Icardi. Di rapporti distesi che non solo favoriscono la distensione degli animi familiari, ma anche le tasche della showgirl. fonte foto: Ansasi sono separati nel novembre del 2013. Da quel momento in poi hanno attraversato molti problemi: accuse pubbliche, denunce per il mancato ...

Advertising

raphmaraj : RT @rathielhelder: @RATHIS25 @hadesmoreau @kaeyakurome @zenasstavros @veronicakravitz @VenereMeunier @raphmaraj @blancaswarovski @marisolma… - hadesmoreau : RT @rathielhelder: @RATHIS25 @hadesmoreau @kaeyakurome @zenasstavros @veronicakravitz @VenereMeunier @raphmaraj @blancaswarovski @marisolma… - VenereMeunier : RT @rathielhelder: @RATHIS25 @hadesmoreau @kaeyakurome @zenasstavros @veronicakravitz @VenereMeunier @raphmaraj @blancaswarovski @marisolma… - rathielhelder : @RATHIS25 @hadesmoreau @kaeyakurome @zenasstavros @veronicakravitz @VenereMeunier @raphmaraj @blancaswarovski… - AFAntoAnt : RT @Retake_Roma: Verissimo quanto afferma @elenabonetti, fare volontariato non è solo mettere a disposizione il proprio tempo, ad esempio d… -

Eurosport IT

Tanto che quel video, se ciò che si vede èè stato riferito venerdì, smentirebbe la ... cinque giorni dopo le amministrative e i referendum sulla giustizia per i quali Salvini si è(anche ...E'scrive in una nota la Csa Cisal, soddisfatta per la riapertura dell'ambulatorio ... in più momenti, si è, con tenacia, per riattivare l'ambulatorio infermieristico dopo la sua chiusura ... Quanto ha speso Pep Guardiola in carriera Oltre 1 miliardo speso dal City senza mai vincere la Champions Dopo anni in cui si sono fatti "guerra" con accuse reciproche e battaglie legali, Maxi Lopez e Wanda Nara hanno raggiunto un accordo.Anche nel rapporto fra lunghezze conquistate e ingaggi pagati, il Pisa vale il podio della cadetteria. Il Benevento ha speso il doppio, malissimo il Parma. Conti salati anche per Crotone e Monza ...