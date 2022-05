Putin ha dichiarato guerra alla democrazia liberale, e i nostri liberaldemocratici mangiano il gelato (Di domenica 15 maggio 2022) Le forze politiche costituzionali e repubblicane dell’Italia 2022 probabilmente non hanno ben capito la portata delle cose che stanno succedendo e si comportano come se la guerra al confine europeo, la resistenza commovente del popolo ucraino, la richiesta di ingresso nella Nato di due paesi tradizionalmente neutrali come la Finlandia e la Svezia consapevoli però di cosa voglia dire vivere sotto la minaccia d’invasione di un regime autoritario, fossero eventi ordinari e non, invece, la fase finale della grande battaglia civile e purtroppo anche militare in difesa della democrazia liberale, della società aperta e della libera circolazione delle idee, delle persone e delle merci. Le forze politiche costituzionali e repubblicane dell’Italia 2022, quelle che vanno dal Partito democratico a Forza Italia, passando per il mondo radicale, ... Leggi su linkiesta (Di domenica 15 maggio 2022) Le forze politiche costituzionali e repubblicane dell’Italia 2022 probabilmente non hanno ben capito la portata delle cose che stanno succedendo e si comportano come se laal confine europeo, la resistenza commovente del popolo ucraino, la richiesta di ingresso nella Nato di due paesi tradizionalmente neutrali come la Finlandia e la Svezia consapevoli però di cosa voglia dire vivere sotto la minaccia d’invasione di un regime autoritario, fossero eventi ordinari e non, invece, la fase finale della grande battaglia civile e purtroppo anche militare in difesa della, della società aperta e della libera circolazione delle idee, delle persone e delle merci. Le forze politiche costituzionali e repubblicane dell’Italia 2022, quelle che vanno dal Partito democratico a Forza Italia, passando per il mondo radicale, ...

