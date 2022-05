Putin fa crollare la storica neutralità di Svezia e Finlandia: il boomerang per lo zar (Di domenica 15 maggio 2022) Putin è riuscito a rompere la neutralità storica di Finlandia e Svezia. L'invasione dell'Ucraina, giustificata dal Cremlino con la necessità di contenere... Leggi su ilmattino (Di domenica 15 maggio 2022)è riuscito a rompere ladi. L'invasione dell'Ucraina, giustificata dal Cremlino con la necessità di contenere...

Advertising

infoitinterno : Putin fa crollare la storica neutralità di Svezia e Finlandia: il boomerang per lo zar - pi2py : RT @ilmessaggeroit: Putin fa crollare la storica neutralità di Svezia e Finlandia: il boomerang per lo zar - malvi68 : @photoale67 @marcopalears Prima domanda: ovviamente dietro alla difesa dell'Ucraina c'è quella della costruzione po… - Gazzettino : Putin fa crollare la storica neutralità di Svezia e Finlandia: il boomerang per lo zar - freesoul978 : Putin fa crollare la storica neutralità di Svezia e Finlandia: il boomerang per lo zar -