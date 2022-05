Punto nascita a Pescia, l'Azienda sanitaria: 'Volontà di tenerlo aperto' (Di domenica 15 maggio 2022) Bezzini Per approfondire : Articolo : Stop al Punto nascite, un coro di no Punto nascita di Pescia, la Volontà dell'Azienda sanitaria è quella di tenerlo aperto. Lo ribadisce in una nota la stessa Asl ... Leggi su lanazione (Di domenica 15 maggio 2022) Bezzini Per approfondire : Articolo : Stop alnascite, un coro di nodi, ladell'è quella di. Lo ribadisce in una nota la stessa Asl ...

Advertising

Naz_Montecatini : Punto nascita a Pescia, l'Azienda sanitaria: 'Volontà di tenerlo aperto' - Frankf1842 : RT @pasqualedicarl1: Conferenza socio sanitaria: no alla chiusura del Punto Nascita e al ridimensionamento dell’ospedale del Medio Campidan… - pasqualedicarl1 : Conferenza socio sanitaria: no alla chiusura del Punto Nascita e al ridimensionamento dell’ospedale del Medio Campi… - Lordskary : Avrò regalato duecento stecche di sigarette e ti fanno storie se gliene chiedi una di sigaretta. Uff che barba che… - useriosi : Per tifo e luogo di nascita seguo ovviamente il Milan ma anche lo Spezia. Sono contento per Thiago, i ragazzi e la… -