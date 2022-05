Primavera, pagelle Milan-Genoa 4-2: Nasti al top, mistero Lazeti? (Di domenica 15 maggio 2022) Le pagelle di Milan-Genoa, partita della 34^ giornata del Campionato Primavera 1 TIMVISION che ha decretato la salvezza dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di domenica 15 maggio 2022) Ledi, partita della 34^ giornata del Campionato1 TIMVISION che ha decretato la salvezza dei rossoneri

Advertising

gilnar76 : Pagelle #Milan Genoa Primavera: i voti ai protagonisti del match #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - CandidoTweet : #Eurovision #ESCita #ISL leggera come una brezza a primavera 6,5 #pagelle - infoitsport : Cagliari-Juve Primavera 2-0, le PAGELLE: Hasa il migliore ma non basta, che sofferenza tra difesa e centrocampo! - infoitsport : Pagelle Cagliari Juve Primavera: Hasa generoso, Cerri non sfonda - VOTI - ilbianconerocom : Cagliari-Juve Primavera 2-0, le PAGELLE: Hasa il migliore ma non basta, che sofferenza tra difesa e centrocampo!… -