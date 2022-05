Premier League di Karate: l’Italia fa cinquina di medaglie a Rabat (Di domenica 15 maggio 2022) Che giornata a Rabat per i Karateka italiani. 5 medaglie conquistate, di cui 1 argento e 4 bronzi, su 8 finali disputate. La medaglia di argento l’ha conquistata la giovanissima Aurora Graziosi, nei 61 kg. Dopo lo splendido percorso di ieri, oggi si è scontrata con l’egiziana Dahab Ali in finale, alla quale si è però dovuta arrende sul risultato di 2-0. Delle altre 7 finali, tutte per il bronzo, gli italiani ne hanno invece portate a casa 4: Asia Agus nei 55 kg ha sconfitto 6-1 l’esperta austriaca Bettina Plank sul risultato di 6-0, Gianluca De Vivo nei 67 kg ha avuto la meglio sul marocchino Said Oubaya 3-2, mentre Daniele De Vivo e Amhed El Sharaby, nei 75 kg, hanno battuto rispettivamente l’egiziano Mansour 3-0 e il giordano Masarweh. Si sono piazzati al quinto posto, invece, Lorena Busà nei 55 kg, battuta dalla svizzera Maya ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 15 maggio 2022) Che giornata aper ika italiani. 5conquistate, di cui 1 argento e 4 bronzi, su 8 finali disputate. La medaglia di argento l’ha conquistata la giovanissima Aurora Graziosi, nei 61 kg. Dopo lo splendido percorso di ieri, oggi si è scontrata con l’egiziana Dahab Ali in finale, alla quale si è però dovuta arrende sul risultato di 2-0. Delle altre 7 finali, tutte per il bronzo, gli italiani ne hanno invece portate a casa 4: Asia Agus nei 55 kg ha sconfitto 6-1 l’esperta austriaca Bettina Plank sul risultato di 6-0, Gianluca De Vivo nei 67 kg ha avuto la meglio sul marocchino Said Oubaya 3-2, mentre Daniele De Vivo e Amhed El Sharaby, nei 75 kg, hanno battuto rispettivamente l’egiziano Mansour 3-0 e il giordano Masarweh. Si sono piazzati al quinto posto, invece, Lorena Busà nei 55 kg, battuta dalla svizzera Maya ...

