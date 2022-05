Preghiamo la Madonna nel mese a lei dedicato ogni giorno con un Santo | 15 maggio

Advertising

VideoAndria : #andria: Andria: “contro la guerra, preghiamo tutti davanti alla statua della M - DucaAndrea85 : Preghiamo la madonna che si stia godendo gli ultimi momenti prima di andarsene per sempre. Baratto volentieri ques… - federicasolfa : RT @__carotina: MADONNA SPERIAMO CHE VINCA L'UCRAINA PREGHIAMO TUTTI - Scorzadilimone : RT @__carotina: MADONNA SPERIAMO CHE VINCA L'UCRAINA PREGHIAMO TUTTI - __carotina : MADONNA SPERIAMO CHE VINCA L'UCRAINA PREGHIAMO TUTTI -

La Luce di Maria

per le madri e i padri dei nostri militari caduti. Avvolgiamo con le nostre preghiere ... Oggi in modo particolare ci rivolgiamo in preghiera alladi Fatima, alla quale Sua Santità ...Ci sono momenti in cui non abbiamo alcun bisogno di parole, né delle nostre né di altri, eallora in silenzio. Questo silenzio perfetto è la preghiera ideale. Abbiamo poca ...delladel ... Preghiamo la Madonna nel mese a lei dedicato ogni giorno con un Santo | 1° maggio In questo mese mariano, preghiamo con ancor più fede la nostra dolce Mamma Celeste, lei che sa difenderci e proteggerci come solo una Madre sa fare, a cui siamo stati tutti affidati da Gesù sulla ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...