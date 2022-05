Pozzallo | sbarco di 58 migranti da nave Sea Eye

(Di domenica 15 maggio 2022)– Oggi al Porto diè previsto lodi 58soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo dallaSea Eye 4. Lo ha rende noto il sindaco diRoberto Ammatuna aggiungendo che la situazione sanitaria a bordo delladella ong “è tranquilla” e che la macchina dell’accoglienza “è pronta”. “Salvare vite umane – sottolinea Ammatuna – è un dovere di tutti”. I Have a Team: dopo la serie B, ai campionati giovanili Mascherina in aereo, obbligo su voli dall’Italia Another Italian Tale con Luciano Troja e Antonino Cicero a Modica Giorno di grande festa domani a Comiso L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

giadadrocker : #SEAEYE4 sbarco domattina a Pozzallo con 58 migranti a bordo #agi -

PALERMO, 14 MAG E' previsto per domattina alle 8,30 l'arrivo nel porto die lodi 58 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo dalla nave Sea Eye 4. Lo rende noto il sindaco diRoberto Ammatun aggiungendo che la situazione sanitaria a ...E' previsto per questa mattina alle 8,30 l'arrivo nel porto dilodi 58 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo dalla nave Sea Eye 4. Lo rende noto il sindaco diRoberto Ammatun aggiungendo che la situazione sanitaria a bordo ...E' previsto per domattina alle 8,30 l'arrivo nel porto di Pozzallo e lo sbarco di 58 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo dalla nave Sea Eye 4. (ANSA) ...Torna il bel tempo e riprendono gli arrivi di migranti lungo le coste siciliane anche se la frequenza fino ad ora mostrata dalle cronache non è quella preoccupante di altri anni.