Playout Serie C, i risultati del ritorno: paradiso per quattro squadre (Di domenica 15 maggio 2022) Otto verdetti per altrettante squadre. Attesa per il ritorno di Imolese-Pistoiese, gare in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00. I Playout di Serie C attendono il loro epilogo, ma otto verdetti sono stati già emessi nella giornata di ieri. È paradiso per Trento, Pro Sesto, Viterbese e Fidelis Andria che al termine dei centottanta minuti sono riuscite e mantenere la categoria, mentre Giana Erminio, Seregno, Fermana e Paganese salutano il professionismo tornado in Serie D. Ecco cosa è successo nelle sfide di Lega Pro. Playout Serie C: cosa è successo nei match di ritorno? Il Trento vince anche in casa e manda giù la Giana Erminio. La rete di Bocalon al 10? mette al sicuro il risultato dell’andata per le aquile gialloblù. Due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Otto verdetti per altrettante. Attesa per ildi Imolese-Pistoiese, gare in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00. IdiC attendono il loro epilogo, ma otto verdetti sono stati già emessi nella giornata di ieri. Èper Trento, Pro Sesto, Viterbese e Fidelis Andria che al termine dei centottanta minuti sono riuscite e mantenere la categoria, mentre Giana Erminio, Seregno, Fermana e Paganese salutano il professionismo tornado inD. Ecco cosa è successo nelle sfide di Lega Pro.C: cosa è successo nei match di? Il Trento vince anche in casa e manda giù la Giana Erminio. La rete di Bocalon al 10? mette al sicuro il risultato dell’andata per le aquile gialloblù. Due ...

