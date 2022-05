Playoff Nba, Boston Celtics eliminano Milwaukee Bucks (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – I Boston Celtics battono i Milwaukee Bucks per 109-81 in gara 7 della semifinale della Eastern Conference, eliminano 4-3 i campioni Nba e si qualificano per la finale ad Est. Da giovedì sfida contro i Miami Heat. Boston prende il largo all’inizio del terzo quarto e dilaga con una prestazione eccellente al tiro da 3: i Celtics chiudono con 22/55, il 40% dall’arco. Grant Williams, con 27 punti e 7/18 dalla lunga distanza, da gregario si trasforma in trascinatore nella serata in cui la star della squadra, Jayson Tatum, mette a referto 23 punti. Milwaukee non regge il confronto al tiro: il 4/33 dei Bucks da 3 punti dice tutto o quasi. Giannis Antetokounmpo chiude con 25 punti (10/26 al tiro), 20 rimbalzi e 9 assist. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Ibattono iper 109-81 in gara 7 della semifinale della Eastern Conference,4-3 i campioni Nba e si qualificano per la finale ad Est. Da giovedì sfida contro i Miami Heat.prende il largo all’inizio del terzo quarto e dilaga con una prestazione eccellente al tiro da 3: ichiudono con 22/55, il 40% dall’arco. Grant Williams, con 27 punti e 7/18 dalla lunga distanza, da gregario si trasforma in trascinatore nella serata in cui la star della squadra, Jayson Tatum, mette a referto 23 punti.non regge il confronto al tiro: il 4/33 deida 3 punti dice tutto o quasi. Giannis Antetokounmpo chiude con 25 punti (10/26 al tiro), 20 rimbalzi e 9 assist. Il ...

