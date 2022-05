Playoff 2022 basket Serie A1: buona la prima per Venezia, successo esterno contro Tortona (Di domenica 15 maggio 2022) Cronaca e tabellino di Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei Playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. successo esterno per i lagunari, che espugnano Casale Monferrato con il punteggio di 66-77 ed iniziano la Serie nel migliore dei modi. Sugli scudi Watt e Theodore, ma gara molto positiva anche per Tonut e Bramos. CALENDARIO QUARTI DI FINALE COMPOSIZIONE TABELLONI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Avvio di match molto equilibrato, in cui le due squadre si sono alternate al comando ma senza mai prendere il largo. A chiudere avanti i primi 10 minuti è stata Tortona, che ha poi allungato in avvio di secondo grazie a Mascolo. I lagunari non hanno però mollato ed hanno ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Cronaca e tabellino di Bertram Derthona-Umana Reyer, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale deidellaA1 2021/diper i lagunari, che espugnano Casale Monferrato con il punteggio di 66-77 ed iniziano lanel migliore dei modi. Sugli scudi Watt e Theodore, ma gara molto positiva anche per Tonut e Bramos. CALENDARIO QUARTI DI FINALE COMPOSIZIONE TABELLONI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Avvio di match molto equilibrato, in cui le due squadre si sono alternate al comando ma senza mai prendere il largo. A chiudere avanti i primi 10 minuti è stata, che ha poi allungato in avvio di secondo grazie a Mascolo. I lagunari non hanno però mollato ed hanno ...

