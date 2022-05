Pioli: 'Il lavoro non è finito. Ho mostrato alla squadra un'intervista di Kobe e...' (Di domenica 15 maggio 2022) "Pioli is on fire" a tutto volume, alla fine di Milan - Atalanta. E il tecnico rossonero balla, risponde, saluta, nell'ultimo match casalingo del Milan in questa stagione pazzesca. Sono minuti ... Leggi su gazzetta (Di domenica 15 maggio 2022) "is on fire" a tutto volume,fine di Milan - Atalanta. E il tecnico rossonero b, risponde, saluta, nell'ultimo match casalingo del Milan in questa stagione pazzesca. Sono minuti ...

Advertising

angelomangiante : Il gol mostruoso di Theo Hernandez. L'esplosione di Rafael Leao. Due talenti scelti da Paolo Maldini. Convinti subi… - AntoVitiello : #Milan a un punto dallo scudetto, #Pioli: 'Abbiamo visto un video di Kobe, il lavoro non è finito' (dazn) #MilanAtalanta - TuttoMercatoWeb : Milan a un passo dallo scudetto, Pioli: 'Abbiamo visto un video di Kobe, il lavoro non è finito' - TheCarlo_Kr : RT @StorieASpicchi: Stefano Pioli, allenatore del Milan, poco fa: “Ho mostrato alla squadra l'intervista in cui Kobe Bryant diceva che sul… - Argmilan19 : RT @AntoVitiello: #Milan a un punto dallo scudetto, #Pioli: 'Abbiamo visto un video di Kobe, il lavoro non è finito' (dazn) #MilanAtalanta -