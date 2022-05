Peste suina, sì all'abbattimento dei cinghiali a Roma. Il sottosegretario Costa: ordinanza in arrivo (Di domenica 15 maggio 2022) Contrordine: è emergenza per la Peste suina . Via all'abbattimento di cinghiali dopo i diversi casi accertati. In un'intervista a Tgcom24, il sottosegretario alla salute, Andrea Costa , ha annunciato: 'Credo che nella giornata di domani (lunedì 16 maggio, nda) verrà firmata l'ordinanza dal commissario per quanto riguarda la zona ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) Contrordine: è emergenza per la. Via all'didopo i diversi casi accertati. In un'intervista a Tgcom24, ilalla salute, Andrea, ha annunciato: 'Credo che nella giornata di domani (lunedì 16 maggio, nda) verrà firmata l'dal commissario per quanto riguarda la zona ...

