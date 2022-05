(Di domenica 15 maggio 2022)il, che, impazzita, sbatte primaun semaforo, poiun. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 15 maggio, a Roma, intorno alle ore 14:30. Teatro dell’incidente via di Torre Maura, nel VI Municipio, all’altezza del civico 82. Una donna, che viaggiava a bordo di una Smart Four con la sua bambina di appena 8, ha improvvisamente sbandato per motivi ancora da accertare. Leggi anche: Terribile incidente sulla Roma Fiumicino tra tre auto e una moto: morta una persona, strada chiusa Abbattuto un semaforo e unLa vettura, fuori, ha preso prima un impianto semaforico, abbattendolo. Poi ha proseguito, finendo la sua corsa...

Advertising

CorriereCitta : Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: ferite mamma e figlia di 8 mesi - dario39355099 : RT @zeromega14: @dario39355099 buona serata Dario, a proposito di carrozziere mi è venuto un dubbio. Con che criterio, chi perde il control… - infoitinterno : Roma, auto perde il controllo e abbatte parapetto su Lungotevere - UgoBaroni : RT @PaolaToogoodxme: #InVersi 'Ci si dovrebbe aggrappare al proprio cuore; perché se lo si lascia andare, presto si perde anche il contro… - zeromega14 : @dario39355099 buona serata Dario, a proposito di carrozziere mi è venuto un dubbio. Con che criterio, chi perde il… -

Sky Tg24

Gli arancioni soccombono al primo vero tiro in porta avversario. Primo tempo ben giocato, secondo di. Seconda retrocessione in D ...I due ragazzi, per cause in corso di accertamento, hanno perso ildella loro moto andando a finire sull'asfalto. Stavano rientrando da una gita, ma il loro viaggio è stato senza ritorno. I ... Roma, auto perde il controllo e abbatte parapetto su Lungotevere 1' di lettura 15/05/2022 - Un giovane è stato trasportato a Torrette in eliambulanza a seguito di un incidente che si è verificato a Tolentino nel tardo pomeriggio di oggi. Per cause in corso di accer ...Tsitsipas dopo il ko contro Djokovic nella finale degli Internazionali d'Italia si è subito allenato con il papà ...