Pedinata e molestata, il padre della 18enne lo raggiunge e lo picchia (Di domenica 15 maggio 2022) Pedinata e molestata ad Arconate, nel Milanese, il padre della barista 18enne lo raggiunge e lo picchia per strada É accaduto venerdì nel centro di Arconate, nel Milanese, dove la ragazza finito il turno di lavoro al bar stava tornando a casa. La giovane è stata Pedinata e molestata da un operaio di 47 anni. La 18enne ha immediatamente chiamato il padre che l’ha raggiunta e ha picchiato l’aggressore sino a quando a fermarlo sono intervenuti alcuni passanti. Al momento dell’aggressione l’operaio era ubriaco ed è stato denunciato dai carabinieri mentre la barista è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Stando a Il Giorno, il padre della ragazza ... Leggi su 361magazine (Di domenica 15 maggio 2022)ad Arconate, nel Milanese, ilbaristaloe loper strada É accaduto venerdì nel centro di Arconate, nel Milanese, dove la ragazza finito il turno di lavoro al bar stava tornando a casa. La giovane è statada un operaio di 47 anni. Laha immediatamente chiamato ilche l’ha raggiunta e hato l’aggressore sino a quando a fermarlo sono intervenuti alcuni passanti. Al momento dell’aggressione l’operaio era ubriaco ed è stato denunciato dai carabinieri mentre la barista è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Stando a Il Giorno, ilragazza ...

