Paura per Enrica Bonaccorti, minacciata sui social: “Faccio solo il mio lavoro” (Di domenica 15 maggio 2022) Enrica Bonaccorti è stata vittima di numerose minacce sui social. La conduttrice ha denunciato la cosa in una recente intervista. Ecco che cosa è successo e perché si sono scagliati contro di lei. Con l’avvento di internet ed la conseguente esplosione dei social network, moltissime persone sono state vittima di una vera e propria shitstorm, dove si leggono insulti e commenti offensivi. Un fenomeno che coinvolge tutto il mondo e che ha colpito in modo particolare i personaggi più in vista, come l’opinionista che si è ritrovata ad essere minacciata. I vip non sono esenti da insulti e parole offensive, semmai il contrario. Più si è in vista e più si è un bersaglio facile per coloro che sono dietro uno schermo e decidono di sfogare la propria rabbia e frustrazione sui ... Leggi su chenews (Di domenica 15 maggio 2022)è stata vittima di numerose minacce sui. La conduttrice ha denunciato la cosa in una recente intervista. Ecco che cosa è successo e perché si sono scagliati contro di lei. Con l’avvento di internet ed la conseguente esplosione deinetwork, moltissime persone sono state vittima di una vera e propria shitstorm, dove si leggono insulti e commenti offensivi. Un fenomeno che coinvolge tutto il mondo e che ha colpito in modo particolare i personaggi più in vista, come l’opinionista che si è ritrovata ad essere. I vip non sono esenti da insulti e parole offensive, semmai il contrario. Più si è in vista e più si è un bersaglio facile per coloro che sono dietro uno schermo e decidono di sfogare la propria rabbia e frustrazione sui ...

Advertising

Corriere : Paura per Laura Pausini: ha un calo di pressione e deve lasciare la diretta per venti minuti - LaStampa : Deborah lapidata e bruciata per blasfemia, in Nigeria la libertà di parola fa ancora paura - aldotorchiaro : Parata della disfatta a Mosca. #Putin parla la metà del solito, stretto sulla difensiva (“Occidente voleva invaderc… - taexangvl : ho già paura per quello che combineranno a francoforte i kpoppini mado - ___bookworm : È iniziato il periodo delle belle giornate e finalmente posso vestire più leggera e non starnutire per il freddo og… -