Paulo Dybala, l'addio commovente su Twitter ai tifosi della Juventus: 'Il destino ci mette su strade diverse' (Di domenica 15 maggio 2022) Paulo Dybala è sempre più vicino all' addio alla Juventus . E alla vigilia dell'ultimo incontro che disputerà in maglia bianconera allo Juventus Stadium ecco che arriva il saluto ai suoi tifosi . Su ...

forumJuventus : Il saluto di Paulo Dybala per la sua ultima partita in bianconero di domani ?? #GraziePaulo - DiMarzio : #Juventus, le parole di Paulo #Dybala prima del suo addio all'Allianz Stadium - gmvalenza : Buonanotte con Paulo con un titolo in tasca. #JuveInter #Dybala #JuventusInter #CoppaItaliaFinal… - sonoIca : RT @adorvminee: la juventus potrà trovare un sostituto a paulo dybala ma non potrà mai veramente sostituire paulo dybala - mcrisj01 : Buona serata juventini e juventine. Domani per tutti noi sarà un giorno molto triste. Chiellini e Dybala ci saluter… -