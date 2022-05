Passatelli | la tradizionale pasta fatta in casa che vi farà innamorare!

(Di domenica 15 maggio 2022) Isono un piattotipico dell’Emilia-Romagna e, per estensione delle Provincie di Pesaro, Urbino fino a Perugia. Vengono considerati appartenenti al filone delle ricette cosiddette “povere”, perché sono realizzati con soli ingredienti di facile reperibilità ed economici: uova, pangrattato, parmigiano e noce moscata. Dall’impasto si ottengono piccoli cilindretti dilavorata con uno strumento apposito, un ferro per. In mancanza, però, potete servirvi di un semplice schiacciapatate. Si consumano in brodo e sono una meraviglia! Ottimi da servire a cena con gli amici di sempre per stupirli una volta di più con le vostre virtù culinarie, si prestano anche a celebrare il pranzo della domenica, ne saranno entusiasti grandi e piccini. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi ...

