Papa, in Piazza San Pietro per messa canonizzazione 10 nuovi santi: c’è un campano (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Papa Francesco è arrivato in Piazza San Pietro dove stamane presiede la messa sul Sagrato della Basilica, con il rito di canonizzazione di dieci nuovi santi. Sono l’olandese Titus Brandsma (1881-1942), presbitero professo dell’Ordine Carmelitano, martire del nazismo; l’indiano Lazzaro detto Devasahayam (1712-1752), laico, martire; il francese Cesar de Bus (1544-1607), presbitero, fondatore della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana (Dottrinari); il bergamasco Luigi Maria Palazzolo (1827-1886), presbitero, fondatore dell’Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo; il napoletano Giustino Maria Russolillo (1891-1955), presbitero, fondatore della Società delle Divine Vocazioni e della Congregazione delle Suore ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma –Francesco è arrivato inSandove stamane presiede lasul Sagrato della Basilica, con il rito didi dieci. Sono l’olandese Titus Brandsma (1881-1942), presbitero professo dell’Ordine Carmelitano, martire del nazismo; l’indiano Lazzaro detto Devasahayam (1712-1752), laico, martire; il francese Cesar de Bus (1544-1607), presbitero, fondatore della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana (Dottrinari); il bergamasco Luigi Maria Palazzolo (1827-1886), presbitero, fondatore dell’Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo; il napoletano Giustino Maria Russolillo (1891-1955), presbitero, fondatore della Società delle Divine Vocazioni e della Congregazione delle Suore ...

Advertising

Tg3web : Il Papa in piazza San Pietro con le mogli di due soldati intrappolati a Mariupol, ed elogia Giuditta: 'Donna coragg… - anteprima24 : ** Papa, in Piazza San Pietro per #Messa #Canonizzazione 10 nuovi #Santi: c'è un #Campano **… - soulista : Secondo me oggi Jovanotti si affaccerà alla destra di Papa Francesco alla finestra di Piazza San Pietro. - infooggi : Papa Francesco. A Piazza San Pietro la proclamazione di 10 nuovi santi. Live | InfoOggi - FilomenaGallo55 : RT @santuariopompei: Alle 10, in piazza San Pietro, Papa Francesco presiederà la canonizzazione di don Giustino Russolillo, fondatore dei V… -