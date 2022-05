Papa Francesco proclama dieci nuovi Santi: «Ispirino soluzioni di pace e dialogo». Ecco chi sono (Di domenica 15 maggio 2022) Papa Francesco in Piazza San Pietro proclama dieci nuovi Santi. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne, sono cinque italiani, tre francesi, un indiano e un olandese. «Questi Santi – ha detto il pontefice – hanno favorito la crescita spirituale e sociale nelle rispettive nazioni e anche dell’intera famiglia umana mentre tristemente nel mondo crescono le distanze, aumentano le tensioni, le guerre. I nuovi Santi Ispirino soluzioni di dialogo specialmente nel cuore e nella mente di quanti ricoprono incarichi di grande responsabilità e sono chiamati a essere protagonisti di pace e non di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 15 maggio 2022)in Piazza San Pietro. Icanonizzati, sei uomini e quattro donne,cinque italiani, tre francesi, un indiano e un olandese. «Questi– ha detto il pontefice – hanno favorito la crescita spirituale e sociale nelle rispettive nazioni e anche dell’intera famiglia umana mentre tristemente nel mondo crescono le distanze, aumentano le tensioni, le guerre. Idispecialmente nel cuore e nella mente di quanti ricoprono incarichi di grande responsabilità echiamati a essere protagonisti die non di ...

