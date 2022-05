Papa Francesco “Nuovi santi ispirino soluzioni di pace” (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco ha pronunciato la formula di canonizzazione dei dieci Nuovi santi questa mattina, davanti a migliaia di fedeli presenti in Piazza San Pietro. I Nuovi canonizzati sono sei uomini e quattro donne, quindi cinque italiani, tre francesi, un indiano e un olandese: “santi i Beati Titus Brandsma, Lazzaro detto Davahasayam, Cesar de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Marie Rivier, Maria Francesco di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale e Maria Domenica Mantovani”, l'annuncio del pontefice seguito da un grande applauso. Alla cerimonia c'era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mentre tristemente nel mondo crescono le distanze, aumentano le tensioni e le guerre, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –ha pronunciato la formula di canonizzazione dei dieciquesta mattina, davanti a migliaia di fedeli presenti in Piazza San Pietro. Icanonizzati sono sei uomini e quattro donne, quindi cinque italiani, tre francesi, un indiano e un olandese: “i Beati Titus Brandsma, Lazzaro detto Davahasayam, Cesar de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Marie Rivier, Mariadi Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale e Maria Domenica Mantovani”, l'annuncio del pontefice seguito da un grande applauso. Alla cerimonia c'era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mentre tristemente nel mondo crescono le distanze, aumentano le tensioni e le guerre, i ...

